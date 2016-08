Thomas Bjørn kunne ikke følge med tyske Martin Kaymar og svenske Robert Karlsson, da de sammen gik anden runde ved golfturneringen Made in Denmark.

Fattet Thomas Bjørn vil ikke finde undskyldninger

Golfspilleren erkender, at spillet ikke er til mere for tiden efter sit tidlige exit fra Made in Denmark.

Han var under pres efter en skidt start i første runde, men anden runde blev endnu værre, og han sluttede fem slag over par. Thomas Bjørn erkender, at spillet ikke er til mere for tiden.

Thomas Bjørn er den mest vindende danske golfspiller nogensinde, men i årets udgave af European Tour-turneringen Made in Denmark har han haft det svært.

- Stemningen og støtten var som sædvanlig fantastisk. Men golfen er ikke til det i øjeblikket. Der er ikke så meget at sige. Jeg må arbejde videre og se, om jeg kan finde noget, siger han.

Den mørkegrå himmel over Himmerland Golf & Spa Resort udgjorde fredag en dyster kulisse, og den heftige blæst gav problemer for Bjørn.

- Der skulle jo have været en lille smule blæst, men det blev ret voldsomt en overgang. Havde man vidst det, havde man måske sat banen op lidt anderledes.

- Der var et par slag ind i vinden, hvor man jo ikke nåede nogen steder, og det skabte lidt halvkaotiske forhold derude, siger Thomas Bjørn.

Den 45-årige golfspiller vil dog ikke bruge vejret som undskyldning for sin præstation.

- Man kan ikke skyde skylden på noget andet end, at det ikke spiller godt nok i øjeblikket, og at det mentalt ikke er hundrede procent til det for tiden.

- For mit vedkommende var det putningen, der ikke var der. Jeg fik på intet tidspunkt ro over det i dag (fredag, red.) og fik ikke nogen af de puts i hul, som jeg skulle.

Flere af de store danske golfnavne missede cuttet efter de to første runder, men Bjørn hæfter sig ved, at andre har gjort sig bemærket.

- Det er ærgerligt for turneringen, når de danske spillere ikke er med i weekenden. Men så er der andre, der tager over. Søren (Kjeldsen, red.) og Jeff (Winther, red.) spiller godt, så de er der jo til at levere varen, siger Thomas Bjørn.

2016-udgaven af Made in Denmark gik altså ikke som håbet for Thomas Bjørn, men han er klar til at tage revanche næste år.

- Som dansk spiller er det en helt fantastisk oplevelse. Det er den første turnering, der får et kryds i turneringsprogrammet, siger han.