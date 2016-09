Tilhænger af San Diego Chargers opfordrer Colin Kaepernick til at rejse sig under afspilningen af den amerikanske nationalsang.

Farvet NFL-stjerne knæler på ny under nationalmelodi

Colin Kaepernick blev mødt af buhråb, da han igen nægtede at rejse sig for den amerikanske nationalhymne.

Kaepernick, der er quarterback for 49'ers i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, NFL, havde inden en opvarmningskamp i San Diego torsdag varslet, at han igen ville markere sin holdning under afspilningen af nationalsangen.

Colin Kaepernick fra NFL-holdet San Francisco 49'ers fortsætter sin protest mod det, han betegner som racemæssig uretfærdighed og politibrutalitet over for sorte i USA.

Og det gjorde han. Da alle på stadion vanen tro rejste sig af respekt for "The Star-Spangled Banner", knælede Colin Kaepernick med sine arme foldet.

For en uge siden gjorde han det samme, da hans hold spillede testkamp inden sæsonstarten.

Under torsdagens kamp blev der buhet af Kaepernick, skriver Reuters.

San Diego er hjemsted for flere store militærbaser. Kaepernick har sagt, at hans protest ikke er rettet mod militæret, men nogle mener, at han viser mangel på respekt for de væbnede styrker ved ikke at rejse sig op under nationalsangen.

En af hans holdkammerater, Eric Reid, knælede ved siden af Kaepernick under nationalmelodien.

Ifølge Kaepernick undertrykker USA "mennesker med farve". Quarterbacken har selv en hvid mor og en sort far.

- Jeg rejser mig ikke og viser min respekt for et flag, der står for undertrykkelse af sorte mennesker og mennesker med farve, siger quarterbacken til NFL Media efter kampen mod Green Bay Packers, som San Francisco tabte 10-21.

- For mig er det her større end spillet, og det ville være egoistisk af mig, hvis jeg så det på en anden måde. Der er lig i gaderne, og folk får betalt orlov for at slippe af sted med drab, siger quarterbacken, der er et kendt ansigt i USA.

Udtalelserne bliver set som en kommentar til politidrab på sorte amerikanere, der gentagne gange har skabt spændinger i USA.

Fagforeningen for politifolk i San Francisco har udbedt sig en undskyldning fra Kaepernick og betegner ham som "fejlinformeret".