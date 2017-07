Famlende FCK-mandskab taber i den makedonske hede

FC København ser fortsat ud til at have svært ved at finde frem til det spil, der sidste sæson gav dem succes både i Danmark og i Europa.

Dermed har FCK et relativt svært udgangspunkt forud for returkampen, hvor et enkelt makedonsk mål vil betyde, at danskerne skal score tre gange.

Kampens indledning var relativt rodet, og begge hold havde svært ved at få spillet til at fungere i den makedonske hede, hvor der var meldt om temperaturer på omkring 30 grader.

Efter en halv times spil begyndte FK Vardar dog at sætte sig på spillet, og hjemmeholdet nærmede sig flere gange FCK-målet.

Det blev for alvor farligt i første halvlegs tillægstid, hvor Vardar-stjernen Juan Felipe forsøgte sig med et hårdt skud fra kanten af feltet. FCK-keeper Robin Olsen var dog på plads i målet, og første halvleg endte dermed uden scoringer.

FCK havde foretaget to udskiftninger i forhold til lørdagens 3-0-sejr i Superligaen over Randers. Blandt andre var Federico Santander tilbage i FCK's startopstilling, efter at han sad på bænken i den seneste kamp.

Til gengæld var tomålsskytten fra Randers-kampen, Pieros Sotiriou, henvist til bænken i Skopje. Han blev skiftet ind med 20 minutter tilbage af kampen.

Inden da havde FK Vardar bragt sig foran med 1-0.

Det skete, da Jonathan Balotelli udnyttede et koks i FCK-forsvaret og resolut hamrede bolden ind bag Robin Olsen.

Netop det usikre forsvarsspil har kendetegnet FCK i de første kampe i den nuværende sæson, hvor det godt nok er blevet til acceptable resultater, men hvor spillet ikke har set lige så overbevisende ud som i sidste sæson.

I sidste sæson var det netop en stærk defensiv, der var med til at sikre FCK mesterskabet og også sendte holdet i ottendedelsfinalen i Europa League.

FCK skal forsøge at vende tirsdagens nederlag til samlet sejr, når FK Vardar kommer på besøg i returkampen onsdag 2. august.