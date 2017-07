Fabio Aru beslutter sin Astana-fremtid efter Touren

Ifølge cykelmediet velonews.com foretrækker holdets 26-årige Tour-kort at vente med at beslutte sin cykelfremtid til efter Tour de France.

Hos Astana tager man det dog ganske roligt.

- Vi har ham lige nu, og vi vil gerne beholde ham. Vi har helt sikkert stor konkurrence, for der er mange hold, der gerne vil skrive kontrakt med ham.

- Det betyder bare, at han er god, men vi har ham i dette øjeblik, og vi vil hjælpe ham til at vinde Tour de France for Astana, siger holdmanager Giuseppe Martinelli.

Efter Jakob Fuglsangs succes med sin samlede sejr i Critérium du Dauphiné foran navne som Chris Froome (Sky) og Richie Porte (BMC), er der blevet større konkurrence om titlen som Astanas holdkaptajn.

Inden Touren er Fuglsang og Fabio Aru gjort til sidestillede kaptajner i Tour de France, og selv om italieneren muligvis står foran Fuglsang, så vil udviklingen i Touren de kommende uger afgøre sagen.

Meget tyder altså på, at Fabio Aru spiller højt spil og afventer sin fremtid, da der angiveligt er rigeligt med interesse fra andre hold.

Ifølge velonews.com har Fabio Arus agent i første omgang krævet en årsløn på 22 millioner kroner til italieneren, men kravet skulle være dalet til cirka 15 millioner kroner i årsløn.

- Vino (Astanas øverste holdmanager Alexandre Vinokourov, red.) ønsker at beholde ham. For at gøre det, er man jo nødt til at tilbyde en kontrakt, men Fabio har ikke besluttet sig.

- Hvis man er en hovedperson i Touren, så ændrer ens kontraktværdi sig.

- Touren tilføjer værdi til alt. Det gælder både hold og ryttere. Aru har helt sikkert sin strategi, og vi ønsker ikke at forstyrre ham.

- Hvis han beslutter at forlænge med os, så er vi klar. Hvis han vil vente med at forlænge, så gør han det, og hvis han skriver kontrakt med et andet hold, så går verden ikke under, siger Martinelli.