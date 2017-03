FCN vender 0-1 til sejr i Brøndby på stor anden halvleg

Nummer to Brøndby må samtidig se FC København øge forspringet på førstepladsen, så det nu lyder på 12 point. Holdet har ni point ned til FC Midtjylland på tredjepladsen.

Søndagens sene kamp blev underholdende og alsidig og havde begge hold i teten undervejs.

Vurderet ud fra første halvleg burde Brøndby have vundet kampen, men FCN svarede tilbage med en fremragende anden halvleg, hvor 0-1 blev vendt til sejr.

FCN-træner Kasper Hjulmand måtte ellers se bort fra sin karantæneramte topscorer, Marcus Ingvartsen, men i hans fravær scorede udeholdets tre offensive kort et mål hver.

De blev dog pakket godt ned inden pausen, hvor Brøndbys Hany Mukhtar var det store omdrejningspunkt fra begyndelsen. Den unge tyske lejesvend åbnede målscoringen efter 12 minutter.

Kamil Wilczek tacklede sig til bolden lige uden for FCN's felt, Mukhtar overtog kuglen, tog et par træk, inden han tordnede den ind midt i målet. Keeper Alex Runarsson burde have afværget, men blev helt overrumplet af skuddet.

Kort efter burde Wilczek selv have scoret, men polakken skød lige forbi efter et gennemspillet angreb.

Siden var angrebsmakkeren Teemu Pukki endnu tættere på med et tørt skud på stolpen, og finnen rundede halvlegen af med at afslutte for svagt fra helt fri position, og på den måde kunne udeholdet været glad for kun at være bagud 0-1 ved pausen.

FCN rørte først for alvor på sig offensivt fra starten af anden halvleg. Den var fire minutter gammel, da Ernest Asante førte en kontra igennem i højre side. Han centrerede til Godsway Donyoh, der ugeneret sendte udligningen i nettaget.

Seks minutter senere fik hjemmeholdet et nyt chok. FCN sendte et indlæg til bageste stolpe, hvor Emiliano Marcondes stødte sammen med målmand Frederik Rønnow, men samtidig headede bolden i nettet til 2-1.

Brøndby ville have frispark, men scoringen stod ved magt.

Den overraskende føring skulle dog kun holde i ti minutter, før Brøndby slog igen til 2-2. Igen var Mukhtar arkitekten, da han spillede Pukki fri, og denne gang var finnen usvigelig sikker.

Men 13 minutter før tid ville Ernest Asante ikke stå tilbage for Mukhtar. Fra kanten af feltet sparkede Asante bolden i målhjørnet til 3-2, og denne gang kunne Brøndby ikke svare tilbage.

Nemmere blev det ikke af, at Gregor Sikosek kort efter blev udvist for sit andet gule kort, og Zornigers tropper måtte luske fra banen med et skuffende nederlag.