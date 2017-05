FCN-træner bekræfter: Patrick da Silva er suspenderet

Og heller ikke onsdag skal man forvente at se backen på træningsbanen.

- Der har i weekenden været en episode, som ikke stemmer overens med det, der er aftalt med Patrick. Derfor er han for en tid suspenderet.

- Vi klarer den internt og skal nok melde ud, når vi har en konklusion, siger FCN-træner Kasper Hjulmand.

Tidligere på sæsonen havde FC Nordsjælland et lignende problem med Mohammed Fellah. Begge episoder i denne sæson har været med spillere, som kun har været i klubben i kort tid.

Da FC Nordsjælland tog da Silva ind i vinter var det med bevidstheden om, at backen havde haft problemer med gambling for store summer.

- De ved godt, hvad de kommer til, og de kender udmærket godt kulturen, siger Hjulmand.

- Alle kender til Patricks historie, og vi skulle tage stilling til, om det var en, vi ville tage ind. Men jeg tror på, man kan forandre sig og have godt af at få en anden chance.

- Han skulle arbejde sig ind hos os, for vi har givet ham en chance. Han er ked af, at han er havnet i det her, men der er et eller andet i ham, som gør, at han ikke kan lade være, siger Hjulmand.

Kasper Hjulmand betoner vigtigheden af, at spillerne efterlever de værdier, klubben har.

- Vi har en stærk kultur. Jeg er ikke en type, der står og råber og skriger folk ind i hovedet, men vi har en stram disciplin, siger træneren.

- Hvis ikke man kan håndtere det, overlever man ikke her. Vi er en ambitiøs klub, og man kan ikke hænge på, hvis ikke man lever efter det.

Hjulmand siger videre, at det er svært at se Patrick da Silva tilbage i truppen til weekendens kamp mod FC Midtjylland.