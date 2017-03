FCN-målscorer ser potentiale til top-4 efter ny skalp

Først 1-1 mod det suveræne tophold, FC København, og dernæst en udesejr på 3-2 over nummer to i Alka Superligaen, Brøndby, søndag aften.

- Det er klasse at få fire point mod nummer et og to, og vi skulle også have vundet den første kamp i foråret mod Lyngby.

- Jeg synes, at vi har holdet til top-4, men desværre har vi manglet stabilitet til at hente point nok, siger Emiliano Marcondes.

FC Nordsjælland rykkede med sejren op på niendepladsen med tre point op til sjettepladsen, der giver en plads i slutspillet.

Offensivspilleren mener dog ikke, at man skal fokusere for meget på top-6, selv om der kun resterer to runder af grundspillet.

- Jeg synes stadig, at der er lang vej til slutspillet, men vi må bare vinde de to sidste kampe, siger Marcondes med henvisning til kampene hjemme mod Silkeborg og ude mod FC Midtjylland.

Træner Kasper Hjulmand skænker ikke stillingen de store tanker, og han ved ikke, om han tør drømme om slutspil.

- Jeg ved det ikke, og det ændrer ikke på vores tilgang til kampene. Men det vil da betyde meget at komme med, for de otte uden for slutspillet kan alle rykke ud, og så er det svært at planlægge fremad.

- Men for at have en chance skal vi vinde de to sidste kampe, og det er ikke sikkert, at det er nok, siger Kasper Hjulmand.

Han var utilfreds med de første 25 minutter af søndagens kamp, hvor Brøndby scorede én gang og havde chancer til mere. Men Hjulmand roste måden, holdet kom tilbage på.

- Det var en fed kamp. Vi ville frem ad banen, og Brøndby ville det samme. Der er masser af kvalitet og profiler i ligaen. Folk skal bare komme på stadion og lære dem at kende, lyder trænerens opfordring.

Hjulmand måtte for første gang i sæsonen se bort fra topscorer Marcus Ingvartsen, der havde karantæne. Men i hans fravær scorede de tre forreste. Ud over Marcondes var det Godsway Donyoh og Ernest Asante.

- De gjorde det fremragende. Det var en kamp, der lå godt til dem, og de løste opgaverne rigtigt godt i anden halvleg. Det kan blive svært for Marcus at komme tilbage, spøger Hjulmand.

- Nej, vi ved, at vi kommer til at bruge mange spillere. Det bliver et hårdt forår, og vi får brug for mange varme spillere, siger træneren.