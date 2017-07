FCM-træner glæder sig over ideel optakt til skæbnekamp

FC Midtjylland spiller også kvalifikation til Europa League for tiden, og her skal mandskabet forsøge at avancere, når der på torsdag er returopgør i Herning mod Polske Arka Gdynia, der vandt første opgør med 3-2 i Polen.

FCM-træner Jess Thorup var efter søndagens sejr over Randers ikke bare glad for de tre point, men også glad for at holdet fik tanket selvtillid inden det vigtige opgør på torsdag.

- Det var den bedst mulige optakt. Det giver en masse selvtillid. Det var vigtigt at komme ovenpå igen efter nederlaget i Polen. Vi styrede kampen, og det skal vi igen på torsdag, siger Jess Thorup.

Jess Thorup havde fem nye spillere i startopstillingen til søndagens kamp mod Randers. Holdet har generelt roteret meget på pladserne i sæsonens indledning, og det er et helt bevidst valg.

- Det er fantastisk vigtigt, at vi har succes med rotationen, og at alle får succesoplevelser. Nu har vi 18-20 spillere, der føler sig berettiget til en startplads, og det er vitalt, at alle bliver holdt til ilden, siger Jess Thorup.

Også Jonas Borring, der søndag kom på tavlen for FCM, pointerer, at rotation er en vigtig del af at holde alle mand friske i det tætte kampprogram.

- Vi lavede fem udskiftninger (i søndagens startopstilling, red.), og i sidste uge lavede vi seks. Alle greb chancen, og det er super vigtigt, at alle får selvtillid, og at vi får en uge på træningsbanen med god stemning.

- Vi skal kunne slå Arka Gdynia over to kampe, og det er jeg overbevist om, at vi gør, afslutter Joans Borring.

Opgøret mod Arka Gdynia sparkes i gang på torsdag kl. 20.30 på MCH Arena i Herning.