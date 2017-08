FCM-træner efter sejr: Vi er på vej i rette retning

På udebane går det dog knap så godt.

Her har holdet endnu sin første ligasejr til gode, men de svingende præstationer er dog ikke noget, der for alvor ryster FC Midtjyllands cheftræner, Jess Thorup.

- Vi har spillet 11 kampe og vundet otte af dem. Vi skal hele tiden forholde os til nogle ubarmhjertige øjebliksbilleder i den her verden.

- Sidste torsdag spillede vi os videre til Europa League playoff i tre minutters overtid og jublede. Derefter tabte vi til FC Helsingør, og så var det hele noget lort.

- Nu vandt vi over FC Nordsjælland, og så er vi pludselig med igen, og det hele ser godt ud. Vi kommer til at tabe flere fodboldkampe, men det kommer ikke til at slå os ud, fordi vi ved, at vi er på vej i den rigtige retning, siger Jess Thorup.

Sejren over FCN blev sikret efter et noget mærkværdigt kampforløb, hvor hjemmeholdet efter en times spil var foran 4-0, hvorefter holdet lukkede tre mål ind mod kampens slutning.

- Vi var suveræne i den første time, og derfor er der da også en vis ærgrelse over, at vi ikke bare kørte den sikkert hjem, men lukkede tre mål ind og gav dem en chance.

- Men jeg vil godt have lov til at fryde mig over, at vi spillede ligaens tophold ud af banen i den første time, siger træneren.

FCM's forsvarsdynamo Rasmus Nissen Kristensen leverede selv et mål i kampen og kunne da også godt nyde sejren trods gæsternes tre scoringer.

- Vi skulle jo lukke kampen og ikke tillade dem at komme tilbage, men jeg er sindssygt glad for sejren.

- Vores præstationer svinger, men det skræmmer mig overhovedet ikke. Det er et spørgsmål om, at holdet mangler at finde den sidste tryghed.

- Når den er på plads, og vi leverer, som vi gjorde i den første time, så er vi et stensikkert tophold, siger forsvarsspilleren.