FCM-træner begejstret for nyt system trods 3-4-nederlag

FCM stillede op i et uvant 3-4-3-system, men det skal ikke have skylden for nederlaget, mener cheftræner Jess Thorup.

- Operationen lykkedes, men patienten døde, siger Thorup om sit nye system og udtrykker tilfredshed med sit holds præstation:

- Især hvis man ser bort fra de første 10-15 minutter, hvor vi kom hurtigt bagud. Men det var ikke på grund af systemet. Det var på grund af tabte dueller og andenbolde.

- Hvis man ikke vinder dem, så er det jo lige meget, hvad systemet hedder.

Thorup er ovenud tilfreds med sine spilleres tilpasningsevne i forhold til det nye system.

- Vi havde kun haft to dage til at øve det, fordi landsholdsspillerne først kom tilbage fredag, og på den baggrund er jeg meget begejstret for, at vi gik ud og leverede sådan en præstation.

- Jeg så fem-seks FCK'ere ligge med krampe, og jeg så en træner (Ståle Solbakken, red), der jublede. Det kan jeg godt forstå, for FCK var presset, siger FCM-cheftræneren.

- Det kan vi ikke bruge til så meget, når ikke vi fik point ud af det, men jeg synes altså, vi spillede en rigtig god kamp.

- Jeg ved godt, at jeg bliver målt og vejet på resultaterne, men med et nyt system tillader jeg mig altså også at se på præstationen.

Jess Thorup indikerer samtidig, at 3-4-3-systemet er kommet for at blive.

- Jeg har kigget på vores trup og på hvilke spillere, vi har til rådighed, og jeg synes, dette system ligger lige til højrebenet.

- Spillerne har taget sindssygt godt i mod det og har været meget nysgerrige. De synes, det er spændende, siger FCM-træneren.

Thorup nævner blandt andet muligheden for at få mere ud af spillere som Rasmus Nissen og Filip Novak som wingbacks som en af årsagerne til sin beslutning om at skifte system.