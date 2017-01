FCM-træner: Måtte spille simpelt og ignorere træthed

Det er umuligt at formtoppe i denne periode, siger FCM-træner efter sejren over Randers i håndboldligaen.

For fem dage siden led FCM Håndbold et overraskende nederlag i kvindernes pokalfinale til Randers HK, og onsdag aften lignede det en gentagelse midtvejs.

- I første halvleg sled vi som i pokalfinalen, og vi må erkende, at vi er trætte. Men det handler om psykologien i at ikke minde hinanden om, at man er træt, siger Kristian Kristensen om forvandlingen efter pausen.

- Derfor måtte vi ned til det helt simple: Dække op og løbe. På den måde fik vi gang i kontrafasen. Vores angrebsspil blev også bedre, mens Randers faldt lidt i niveau, uddyber Kristensen.

Han mener, at det på grund af det hårde program er umuligt at være i topform lige nu.

- Vi prøver at spinde det væk, men der ligger en konflikt i at formtoppe holdene lige nu, da der er spillere, som både har været til OL og EM. Selvfølgelig betaler de prisen.

- Vi skal snart spille Champions League igen, så vi kan ikke toppe lige nu med det arbejdsprogram, vi har, forklarer FCM-træneren.

Randers-kollegaen Ryan Zinglersen ærgrede sig over, at hans hold ikke kunne køre pauseføringen hjem til sejr.

- Vi skulle have slået dem, fordi de var til at tale med igen i dag, og vi stod formidabelt til dem. Men for at slå dem skal man stoppe deres kontraangreb, som er deres force.

- Det var ærgerligt, at vi i anden halvleg begyndte at spille sidelæns og blev tandløse i angrebet, lyder Randers-trænerens forklaring.

Randers ligger nummer otte i Primo Tours Ligaen og kan få svært ved at nå top-6 og slutspillet. Derimod fører FCM ligaen efter sejren med et point ned til Viborg, der dog har spillet en kamp færre.