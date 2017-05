FCM-spillere fryder sig over kæp i FCK-hjulet

Ud over tre vigtige point i kampen om bronzemedaljen kan FCM nu også bryste sig af at være det eneste hold, der har formået at slå FCK i denne sæson.

FC Midtjylland slog onsdag aften FC København med 3-2 på hjemmebane i Alka Superligaens mesterskabsspil, efter at holdet havde været bagud med 0-2.

Det er da også en bedrift, som FCM-spillerne fryder sig over.

-Det er rigtig, rigtig rart, at FCK ikke går ubesejret gennem sæsonen. Jeg havde selv lidt fight med Robin Olsen og Erik Johansson, så det var fint at få dem sat på plads, siger FCM's André Rømer, der scorede et flot mål i dagens sejr.

Før onsdagens opgør havde FCK ikke tabt en ligakamp i 361 dage.

FCM-anfører, Jakob Poulsen, erkender også, at sejren var ekstra sød onsdag aften.

-Det var en kamp, der rangerer rigtig højt på min personlige liste af mindeværdige kampe i karrieren.

-Det bunder selvfølgelig i smålighed og drillerier fra vores side, at vi synes, det er så fedt, at FCK ikke går ubesejret gennem sæsonen. Selvfølgelig synes jeg, det er fedt, siger Jakob Poulsen.

I FCK er den ubesejrede stime dog ikke vigtig.

I stedet forbereder holdet sig til de sidste to ligakampe og ikke mindst til pokalfinalen mod Brøndby, der netop slog FC Midtjylland ud i semifinalen.

-Det betyder intet for mig. Der er ikke en eneste fra vores hold, der har brugt tid på at snakke om eller tænke på at gå ubesejret gennem sæsonen, siger FCK-backen Nicolai Boilesen.

Sejren sendte FCM op på ligaens tredjeplads. Holdet er to point foran Lyngby, der dog har spillet en kamp færre. FCK er suveræn mester og har, på trods af dagens nederlag en afstand på hele 30 point ned til FCM og 19 point ned til Brøndby.