FCM-profil skal være U21-landsholdets joker

Rollen som joker regner han selv med at skulle have under EM-slutrunden i Polen.

- Umiddelbart er jeg ikke med for at spille i startelleveren. På den måde har jeg en rolle mere som en joker. Jeg skal være den type, der kommer ind i kampene for at ændre dem. Det er min rolle på det her hold, siger Duelund.

Ind imellem er rollen som indskifter dog utaknemmelig.

- Det kan være fuldstændig umuligt, hvis man er stort bagud og skal forsøge at rette op på noget, der ikke fungerer. Andre gange kommer man ind, og det hele flasker sig, og man kan afgøre kampen, siger han.

Den offensive midtbanespiller scorede otte gange i superligasæsonen for FC Midtjylland.

I sidste uges EM-generalprøve viste Duelund, at han også kan score i en reserverolle. Han blev indskiftet og scorede i 2-0-sejren over Sverige.

Han håber, at endnu et godt indhop kan sende ham nærmere en plads i startopstillingen.

- Jeg er vant til at være joker, og så må jeg præstere så godt, når jeg kommer ind, at jeg kan komme i betragtning til den næste startopstilling, siger han.

- Jeg vurderer, at jeg kan komme i spil til de tre offensive pladser bag angriberen, siger Duelund, der tilføjer, at han foretrækker at ligge så centralt som muligt på holdet.

På de tre pladser bag angriberen forventes U21-landstræner Niels Frederiksen søndag at starte med Andrew Hjulsager, Lucas Andersen og Frederik Børsting.

Derudover skal Mikkel Duelund også kæmpe med blandt andre Emiliano Marcondes, Kasper Junker og Casper Nielsen om de offensive midtbanepladser.