FCM blåstempler sæsonen og er klar med endnu et indkøb

Efter at have set holdet indløse billet til Europa League-kvalifikationen med en 3-0-sejr over Randers fortæller sportsdirektør Claus Steinlein, at endnu en ny mand er på vej.

- Vi præsenterer en spiller igen fredag, siger Steinlein, der dog ikke vil bekræfte, at der er tale om den ungarske forsvarsspiller Zsolt Korcsmar, som flere medier ellers har meldt på vej til klubben.

Sportsdirektøren mener, at de to indkøb bliver afgørende for at komme godt i gang efter sommerpausen.

- Jeg glæder mig helt vildt til den nye sæson, fordi vi har fået bygget på det her unge hold, som i dag startede med tre unge spillere i forsvaret, siger Steinlein, der roser træner Jess Thorup for at have mod til at bruge de unge.

Med kvalifikationen til europæisk fodbold i den kommende sæson, er sportsdirektøren klar til at blåstemple den samlede præstation.

- Samlet set er sæsonen bestået og på nogle parametre mere end bestået. Vi ville gerne have haft bronzemedaljerne, men det er ok.

- Vi solgte Pione Sisto for det største beløb i klubbens historie og spillede med 44% af egen avl i startopstillingen. Samlet set er det godkendt, mener sportsdirektøren.

Nu venter en sommer, hvor der kan komme bud på nogle af klubbens profiler, men Steinlein er ikke umiddelbart klar til at sælge ud.

- Som udgangspunkt er der ikke nogen af vores spillere der er til salg, men vi ved godt, at der kan komme for store tilbud, siger Claus Steinlein.

FC Midtjylland kan i øvrigt se frem til en kort sommerferie. Allerede sidst i juni begynder kvalifikationen til Europa League.