FCM befinder sig på en knivsæg mellem succes og fiasko

Jess Thorups tropper har lagt ryg til en afklapsning i Brøndby samt nederlag til den undertippede oprykker Helsingør. Og var et minut fra et skuffende exit i Europa Leagues tredje kvalifikationsrunde.

Men status lige nu er, at mandskabet ligger nummer to i Alka Superligaen og står med gode chancer for at nå Europa Leagues gruppespil før torsdagens returkamp hjemme mod Apollon Limassol, hvor 2-3-nederlaget fra udekampen skal vendes til samlet sejr.

At bevæge sig på en knivsæg er en del af topfodbold, påpeger administrerende direktør Claus Steinlein, der fortsat er fungerende sportsdirektør.

- Det gør man altid. Selv Barcelona og Real Madrid oplever at komme videre med det yderste. Vi kom videre fra tredje runde på yderste mulehår, men man skal huske, at vi havde været bedst.

- Pressen måler os fra kamp til kamp, og det er ok, men jeg måler os over en hel sæsonstart, og den er bestået med pil op.

- To point i snit i ligaen og et godt udgangspunkt for gruppespil i Europa. Det havde vi gerne solgt den for på forhånd, siger Claus Steinlein.

I Superligaen er den forsvarende mester, FC København, kommet haltende fra land, hvilket har fået eksperter til at hævde, at Brøndby bør gå hårdt efter DM-guldet. Men hvor står FC Midtjylland i det billede?

- I første omgang har vi fokus på torsdag og vores overordnede målsætning om at nå tre gruppespil inden 2020. Men vi har hele tiden sagt, at vi vil spille med i toppen.

- Vi kigger da på tabellen hver mandag, og lige nu er vi foran FCK og Brøndby. Det tager vi som et plus.

- Jeg tror, at mesterskabet kommer til at stå imellem os tre og så en overraskelse, som lige nu ser ud til at være FC Nordsjælland. Jeg tror, at vi skal sent hen i slutspillet for at finde en mester, vurderer Steinlein.

Truppens bredde er nøglen til succes, har Jess Thorup pointeret, og Steinlein bakker ham op, selv om rotationer har kostet i et par kampe.

- I nogle kampe har vi skiftet så meget, at relationerne mellem spillerne ikke har været gode nok. Men de bliver bedre. Det er en knivsæg, man hele tiden løber på.

- Vi skal vinde flere og flere kampe på den måde for at holde så mange i gang som muligt. Vi skal kunne investere i fremtiden og samtidig hive point hjem, fastslår direktøren.

Torsdagens returkamp på MCH Arena har kickoff klokken 20.