FCM-anfører efter nedtur: Dårlige beslutninger konstant

Midtjyderne tabte dermed et vigtigt skridt i kampen for medaljer, erkender FCM-kaptajnen Jakob Poulsen.

Han er særligt utilfreds med spillet, som ikke levede op til forventningerne.

- Det taler sit tydelige sprog. Vi har spillet rigtig godt over en længere periode og burde være sprængfyldt med selvtillid.

- I stedet kommer vi herned og laver mange elementære fejl.

- Der gik vel 20 minutter, før vi vandt den første duel. Så var vi bagud 0-2, og så kan man ikke vinde fodboldkampe, siger han.

FCM fik undervejs reduceret til 1-2 og 2-3. Da Gustav Wikheim med ti minutter tilbage gjorde det til 2-3, var der lagt op til en hæsblæsende afslutning.

Sådan gik det dog ikke, da gæsterne kort efter begik et straffespark, som Johan Absalonsen udnyttede.

Lidt senere fik FCM-talentet Rasmus Nissen sin anden advarsel og blev udvist, inden Sønderjyske-indskifteren Silas Songani gjorde det til 5-2 dybt inde i overtiden.

- Vi tog dårlige beslutninger konstant, og det var hele vejen rundt. Om det var i forbindelse med deres mål, straffe eller det røde kort. Det var ikke godt nok.

- Der var alt, alt for dårligt. Med tanke på hvad vi havde at spille for, og hvad de havde at spille for. Så er det slet ikke godt nok.

- Det er næsten dobbelt pinligt, at vi så går ud og laver så mange fejl, siger Jakob Poulsen.