FCM: Olsson-salg dækker udgifter til Sønderjyske-trio

Kristoffer Olsson indbringer FCM så mange penge, at salget til AIK dækker klubbens tre handler i Sønderjyske.

Handlen er lukrativ for den danske superligaklub, der mandag hentede trioen Marc Dal Hende, Janus Drachmann og Simon Kroon i Sønderjyske.

Samlet set kommer FCM ud af de fire handler med et overskud, fortæller klubbens sportsdirektør. Claus Steinlein.

- Jeg vil ikke sætte præcist beløb på, men jeg kan sige så meget, at vi får flere penge for Olsson, end vi har brugt på at købe de tre spillere fra Sønderjyske, siger Claus Steinlein til klubbens hjemmeside.

21-årige Olsson har flere gange givet prøver på sit potentiale, men i efteråret var han i flere perioder langt fra spilletid.

- Kristoffer har haft et ønske om at vende hjem til Sverige. Han har haft svært ved at tilkæmpe sig fast spilletid i FC Midtjylland det seneste halve år og trænger til luftforandring.

- Derfor er vi glade for, at vi kan hjælpe ham hjem til Sverige, hvor han forhåbentlig kan tage næste skridt i sin udvikling, siger Claus Steinlein.

Den svenske U21-landsholdsspiller kom til FC Midtjylland fra Arsenal på en låneaftale i 2014, som siden blev vekslet til en permanent aftale.

- Kristoffer har langt hen ad vejen været en succes i FC Midtjylland. Vi hentede ham på Arsenals akademi, og han har udviklet sig godt i FC Midtjylland.

- Han er blevet en profil på det svenske U21-landshold og har gjort det godt i FC Midtjylland, og hvem husker ikke hans kamp mod Manchester United.

- Vi siger Kristoffer tak for indsatsen og ønsker ham held og lykke i AIK, siger sportsdirektøren.

Kristoffer Olsson nåede at spille 72 kampe og score tre mål for FCM.