FCM Håndbolds træner kræver fjerde sejr på stribe

FCM Håndbolds kvinder har fået en god begyndelse på sæsonen med tre sejre, der alle er vundet i fremmede haller.

Efter Super Cup-sejren over Team Esbjergs mestre, sejren i pokalturneringen over Ajax og ligasejren over Nykøbing Falster vil klubbens nyudnævnte cheftræner, Kristian Kristensen, have endnu en sejr tirsdag over Ringkøbing Håndbold.