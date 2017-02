FCM Håndbold og træner Kristian Kristensen jagter onsdag endnu en sejr over Team Esbjerg.

FCM Håndbold vil forstærke god historie i storkamp

Vicemestrene tager i Ikast imod Team Esbjergs regerende mestre, som FCM Håndbold for knapt en måned siden besejrede 38-26 samme sted i Champions League-gruppespillet.

FCM Håndbolds kvinder kan onsdag aften tage endnu et stort skridt mod at sikre førstepladsen i grundspillet i Primo Tours Ligaen.

Vinderen af grundspillet er sikret deltagelse i Champions League-kvalifikationen i næste sæson.

- Drømmen er lidt at få lukket ned for den Champions League-plads, så derfor er der meget på spil.

- Vi er så tæt på at være i mål, og det vil vi gerne gøre færdigt, siger FCM Håndbolds cheftræner, Kristian Kristensen.

De to hold skal i øvrigt mødes igen på søndag på Team Esbjergs hjemmebane, når vestjyderne i Champions League skal forsøge at få revanche for det store nederlag i Ikast.

Med fem runder tilbage fører FCM grundspillet i Primo Tours Ligaen med syv point ned til Viborg HK på andenpladsen.

FCM-holdet er samtidig inde i en rigtig god stime med 13 ligasejre på stribe, og den gode periode skal fastholdes.

- Der er meget psykologi i det, man forstærker en god historie.

- Jo længere tid, vi kan gøre det, jo større er sandsynligheden for, at vi kommer i mål med begge ting, at vinde grundspillet i ligaen og nå kvartfinalen i Champions League.

- Det ligger det meget godt til, siger Kristian Kristensen.

I Champions League ligger FCM Håndbold nummer to i gruppe 2 i mellemrunden med otte point, mens Team Esbjerg er nummer seks og sidst med to point.

De fire bedste hold avancerer til kvartfinalerne.

FCM Håndbold indledte sæsonen med uro, da cheftræner Helle Thomsen blev fyret og erstattet af Kristian Kristensen, der inden da havde fungeret som assistenttræner.

Også på ledelsesgangen har der været afgang, men alligevel har FCM Håndbold formået at vinde 16 af 17 kampe i ligaen og gå videre fra det indledende gruppespil i Champions League.

- Der er kommet ro i organisationen, det samlede billede har fået os ind i det her moment.

- Hårdt arbejde uden for banen og til træning er noget af det, der virker. Og så har vi lagt lag på vores spil i løbet af sæsonen i alle spillets faser. Både i defensiven, på kontraangreb og i de stationære angreb.

- Vi har øget vores scoringsfrekvens markant, det er jeg ret glad for. Det defensive har været brandet i mange år. Mange gange er det defensiven, der vinder kampe, siger Kristian Kristensen.

Hans hold har kun lukket lidt over 22 mål ind per kamp i Primo Tour Ligaen, klart færre end de øvrige hold.

Kampen mellem FCM Håndbold og Team Esbjerg begynder klokken 18.30.