FCM Håndbold henter norsk landsholdsback

De danske vicemestre i håndbold får fra næste sæson tilgang af norske Tonje Løseth, der spiller for Metzingen.

- Tonje er en hårdtarbejdende spiller, der dækker treer og spiller venstre back angrebsmæssigt.

- Hun har en god fysik og lukker hullet defensivt efter Stine Jørgensen, siger Jakob Mølgaard Christensen, der er direktør i FCM Håndbold.

Landsholdsspilleren Stine Jørgensen forlader FCM efter denne sæson og tager til Odense Håndbold.

Tonje Løseth ser frem til at tiltræde i det midtjyske.

- FCM er en utrolig god klub. Den er professionelt drevet med dygtige spillere og trænere over hele linjen, så jeg tror på, at et skifte til FCM Håndbold kan udvikle mig endnu mere som spiller defensivt såvel som offensivt.

- Desuden er FCM en klub med stolte traditioner og mange titler i årenes løb. Det har jeg lyst til at være en del af. Jeg har lyst til at kæmpe for flere sejre og vinde nye titler, siger den 26-årige nordmand.