FCM Håndbold henter endnu en nordmand

Vicemestrene, der for få dage siden sikrede sig Tonje Løseth, meddeler i en pressemeddelelse, at de henter den 20-årige bagspiller Helene Gigstad Fauske, der kommer fra Stabæk.

FCM Håndbold har i forvejen norske Veronica Kristiansen som profil i truppen.

- Helene er et af Norges største talenter, siger FCM-træner Kristian Kristensen.

- Hun har noget ekstraordinært, som er sjældent set hos de unge. Det kommer blandt andet til udtryk i hendes teknisk-taktiske evner. Helene læser spillet godt og har en fin fysisk profil.

- Vi tror på, at vi kan udvikle hende til et endnu højere niveau i samklang med vores rutinerede folk, siger cheftræneren.

Helene Gigstad Fauske har fået en treårig kontrakt med den midtjyske klub.

- Mit mål ved at prøve kræfter i en ny klub er at udvikle mig endnu mere som håndboldspiller. Og her tror jeg, at FCM Håndbold er det helt rigtige valg for mig.

- Alt i alt glæder jeg mig bare rigtig meget til at blive en del af holdet og lære spillerne at kende, siger nordmanden.

FCM Håndbold meddeler også, at klubben siger farvel til bagspilleren Simone Petersen efter denne sæson.