FCK's hattrick-helt: Det havde jeg ikke drømt om

- Verbic (Benjamin, red.) spillede rigtig godt, og vi fik tre dejlige mål, efter at de fik en mand udvist.

- Et hattrick havde jeg ikke turde drømme om i morges, da jeg vågnede, men jeg er glad for igen at kunne få en bold med hjem til samlingen, siger målscoreren til FCK's hjemmeside.

Kampen blev spillet på kunstgræs af lidt ældre generation, og FC København skulle lige omstille sig til underlaget.

Zilina lagde et pres mod københavnerne i kampens indledning og kom også foran 1-0 seks minutter før pausen.

Nicolai Boilesen gik skævt af et indlæg, og Nikolas Spalek headede hjemmeholdet foran 1-0.

Efter pausen fik hjemmeholdet en spiller udvist med sit andet gule kort, og derefter stod der FCK og Pavlovic på opgøret.

Serberen scorede tre gange fra det 68. til det 83. minut.

Sejren glædede FCK-manager Ståle Solbakken, der havde forudset en svær opgave på udebane på grund af underlaget.

- Chancemæssigt var det ret jævnbyrdigt i første halvleg, hvor hvert hold havde to store chancer, men de var friskere, kvikkere, hurtigere og bedst på underlaget.

- Vi havde svært ved at følge med især i siderne, hvor vi nærmest blev terroriseret, siger Ståle Solbakken.

Han uddelte roser til indskiftede Kasper Kusk og Michael Lüftner samt til Benjamin Verbic, mens Ståle Solbakken så flere FCK-spillere kæmpe med tempoet i første halvleg.

- Så vi skal virkelig være glade for, at vi kom herfra med det resultat.

- Det er klart, at udvisningen var et turning point, men på det tidspunkt havde vi fået styr på kampen og var også farlige på dødbolde, så vi kunne godt have scoret et mål alligevel, siger Solbakken.

Der spilles returopgør i Telia Parken 19. juli.