FCK's Nicolaj Thomsen skal opereres i foden

Den danske midtbanespiller skal mandag gennem en operation i foden efter at have haft en stressfraktur. I anslået seks uger derefter vil foden være pakket ind i gips.

Det siger FC Københavns læge, Morten Boesen, til klubbens hjemmeside.

- Da Nicolaj kom til klubben, vidste vi, at han havde en stressfraktur i foden, som ville tage lang tid at hele. Vi har givet det to en halv uge med total ro i en støvle, men en ny skanning har vist, at helingen går meget langsomt.

- Derfor har vi besluttet at lave en operation, som kan speede helingen op, og den skal han have lavet på mandag.

- Vi forventer, at han er i gips i cirka seks uger, hvorefter vi starter en intensiv genoptræning, siger lægen.

Nicolaj Thomsen bliver derfor nødt til at rejse hjem fra klubbens træningslejr i Dubai på fredag.

- Det er selvfølgelig ærgerligt, at det er nødvendigt at operere, men det er der jo ikke noget at gøre ved. Det vigtigste er, at jeg bliver 100 procent klar igen, og så må det tage den tid, det tager, siger midtbanespilleren.

Nicolaj Thomsen skiftede til FCK i januar. Han kom til fra franske Nantes, der blot et halvt år tidligere havde købt ham i AaB.

Han har været inde og ude af landstræner Åge Hareides danske landshold.

På grund af operationen bliver Nicolaj Thomsen næppe aktuel til udekampen i Rumænien i slutningen af marts.