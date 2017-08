FCK uddeler karantæner til mere end 100 personer

- Arbejdet med at identificere dem, der var involveret i episoden til søndagens derby, er nu så fremskredent, at vi forventer, at over 100 personer får karantæne til alle FC Københavns kampe både hjemme og ude, skriver FCK på sin hjemmeside.

FC København forventer, at over 100 personer får karantæne til alle klubbens kampe både ude og hjemme efter den ballade, der opstod i forbindelse med søndagens kamp ude mod Brøndby.

FCK-direktør Anders Hørsholt kalder det "en meget, meget alvorlig sag for alle i FC København".

- Derfor er det afgørende for os at være hurtige, men også grundige og effektive i arbejdet med at finde de involverede. De skal have deres straf af os og af politiet, i de tilfælde hvor det også er relevant.

- Desuden bliver oplysningerne om alle, der har overtrådt stadionreglementet på Brøndby Stadion, overleveret til Brøndby, som vil udstede afgifter ifølge deres stadionreglement, siger Hørsholt.

Til kampen blev FCK's awaykort-system benyttet. Her bliver alle registreret med navn og foto ved indgangen. Det har hjulpet opklaringsarbejdet.

- Vi havde aldrig kunne opnå så hurtig identifikation af skyldige - og udelukkelse af ikke-skyldige - uden vores awaykort-system.

- Vil du lovligt ind på vores udebaneafsnit, skal du være registreret med navn og foto for at få adgang, forklarer Hørsholt.

En del af de involverede i episoden bar maskering. Det er et område, FCK fremover vil have nultolerance på.

- Vi vil ikke acceptere personer, der maskerer sig i vores afsnit på udebane eller i Telia Parken, så det øger vi vores fokus på samt straffene for.

- Det har vi understreget utvetydigt over for hele fanmiljøet i de seneste dage, så vi er sikre på, at budskabet er nået frem.

- Desuden vil vi bemande op ved adgangsforholdene til vores fanafsnit til udekampe, ikke mindst til derbykampe i Brøndby, da det desværre lykkedes for en gruppe personer at komme igennem uden at gennemgå vores sikkerheds- og identitetskontrol, siger Hørsholt.

FCK forventer at have afsluttet arbejdet med identifikationen inden for få dage. Indtil da har klubben ikke yderligere kommentarer.