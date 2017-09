FCK-træner: Gambling med debutanter gav pote

Cheftræner Ståle Solbakken havde op til kampen overraskende valgt at starte med både forsvarspiller Denis Vavro og midtbanespiller Carlos Zeca, der begge spillede deres første kamp for FCK.

De to nyindkøb har kun haft få træninger sammen med deres nye holdkammerater, og Solbakken erkender da også, at det var et sats at spille med begge spillere fra start i søndagens kamp.

- Vi valgte at smågamble lidt og kastede de nye spillere i kamp. Jeg havde brug for folk, der ville vinde, og folk der ville dø for holdet. Ud fra de sidste dages træning valgte jeg at tage den chance med Vavro og Zeca, siger Solbakken.

- Jeg synes, at de begge to gjorde det flot. Zeca var outstanding, og Vavro gjorde det godt i forhold til, at han kun har spillet i mit defensive system i tre træninger, siger han.

Carlos Zeca fik en fornem debut for FC København, da han både scorede et hovedstødsmål og efterfølgende blev kåret til kampens spiller af hjemmeholdets fans.

Solbakken glæder sig over præstationen fra sin nye midtbanemand, der ellers ikke har det med at score mange mål.

- Zeca fik vel fortjent Man of the Match. Det er sjovt, at han kun har scoret to mål siden 2014, og de er begge kommet i den seneste uge.

- Han var rigtig god begge veje, og han var boldsikker. Vi ved, at Zeca sandsynligvis ikke skal bruge lang tid, og hvis han spiller som mod FCM, så bliver han bedre. Så har vi en klar forstærkning, men der skal stadig tid til, siger FCK-træneren.

Med søndagens sejr står FC København noteret for 12 point efter otte runder. Næste opgave for Solbakkens tropper er en udekamp mod oprykkeren FC Helsingør.