FCK snupper sen sejr over OB efter stor dominans

Kort efter scorede Andreas Cornelius til slutresultatet 2-0.

Resultatet betyder, at FCK stryger op på førstepladsen i tabellen med 18 point efter otte kampe i sæsonen, men Brøndby kan tilbageerobre førerpositionen, hvis holdet søndag vinder topkampen mod AaB i Aalborg.

FCK dominerede opgøret mod OB stort, men gæsterne havde en stærkt spillende keeper i norske Sten Grytebust, der adskillige gange pillede pynten af værternes profiler.

Derudover blev FCK også snydt for en scoring kort inde i anden halvleg, da dommer Jakob Kehlet dømte offside i en situation, hvor Benjamin Verbic tæt under mål sendte bolden det sidste stykke over stregen efter et hovedstød af Mathias "Zanka" Jørgensen.

En stor dommerfejl af Jakob Kehlet, som derefter blev udsat for en massiv pibekoncert af størstedelen af de godt 14.000 fremmødte tilskuere.

I første halvleg var OB trykket langt tilbage på banen, og Sten Grytebust måtte i en håndfuld tilfælde diske op med store redninger for at holde værterne fra scoringer, ligesom overliggeren tog fra, da Peter Ankersen forsøgte sig med et frisparksforsøg.

FCK spiller onsdag klokken 20.45 på Estadio do Dragao i Porto.