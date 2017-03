FCK slår lokalrival og ryger i pokalkvartfinalen

Allerede efter et halvt minut kunne kampen have fået sit første mål, da FCK's unge nordmand Julian Kristoffersen fik en friløber efter et alvorligt forsvarskiks. Målmand Ronni Raun kom dog ud og reddede sit hold.

B93-angriber Sebastian Czajkowski nåede også at få et pænt tilbud i en livlig indledning.

Ganske som forventet var det FCK, som kom foran. Den tidligere synder Julian Kristoffersen brugte midt i første halvleg hovedet til at score efter et perfekt indlæg fra Tom Høgli.

Kort efter gjorde Kasper Kusk det til 2-0, og så var det blot et spørgsmål om sejrens størrelse.

I begyndelsen af anden halvleg gjorde Kusk det til 3-0 med en kontrolleret inderside fra kanten af feltet.

Målet tog ikke pusten fra B93, som blev ved med at kæmpe mod overmagten foran de knap 4000 tilskuere.

For FCK startede Nicolai Boilesen inde for første gang i en officiel kamp. Han fik lov til at løbe rusten af sig i de første 76 minutter uden at være indblandet i farlige situationer.

- Det var dejligt at få nogle minutter i benene. Man kan godt mærke, at det var lang tid siden. Jeg kan godt mærke, at jeg ikke er på 100 procent endnu, siger Boilesen til TV3+ efter sejren.

93'ernes Emmanuel Ogude er en evig kilde til uro i 2. division, og det var også ham, der sørgede for det sensationelle mål, da klubben slog Esbjerg ud af turneringen i efteråret.

Flere gange i løbet af kampen brugte han sine rappe fødder til at skabe en mulighed, men kvaliteten i afslutningerne var ikke høj nok til at udfordre Stephan Andersen.

Tirsdag blev Vendsyssel FF som det første hold klar til turneringens kvartfinaler.