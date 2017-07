FCK sælger Zanka til Premier League-oprykker

Et af de mest ventede salg i dansk fodbold denne sommer er en realitet.

Det oplyser den engelske klub på sin hjemmeside. Og klubbens manager, David Wagner, er godt tilfreds med den danske nyerhvervelse.

- Han er en komplet forsvarsspiller med stor erfaring og med succes i alle de ligaer, hvor han har spillet, siger David Wagner og tilføjer:

- Hans atletiske kunnen og fodboldintelligens bliver helt sikkert en stor fordel i Premier League. Han er en meget professionel type, der kommer til at passe godt ind i vores nuværende gruppe af spillere.

Huddersfield meddeler, at kontrakten løber i tre år frem til 2020. Klubben oplyser ikke, hvad den har betalt for den danske forsvarsspiller.

Med overgangen til Huddersfield kommer "Zanka" formentlig til at få væsentligt mere at lave i kampene rent defensivt, end han har været vant til for FCK i Alka Superligaen.

Huddersfield forventes at skulle kæmpe for at undgå nedrykning fra Premier League i næste sæson.

Klubben vandt tre engelske mesterskaber i træk fra 1924 til 1926, men har været væk fra den bedste række i 45 år.

27-årige Mathias "Zanka" Jørgensen fik debut for Danmarks A-landshold allerede i 2008, og han har spillet 11 A-landskampe.

Han var i foråret anfører for FCK efter salget af Thomas Delaney til tyske Werder Bremen.

FCK har dog været så sikker på, at "Zanka" skulle væk, at klubben for nylig gjorde veteranen William Kvist til anfører.

Ligeledes på grund af salgsplanerne tog Mathias "Zanka" Jørgensen ikke med FCK-truppen til Østrig, hvor klubben i øjeblikket er på træningslejr.

Midterforsvareren bliver i Huddersfield klubkammerat med danskerne Philip Billing og Jonas Lössl.

Det er anden gang i karrieren, at Mathias "Zanka" Jørgensen tager på eventyr i udlandet.

For fem år siden skiftede han fra FCK til den hollandske storklub PSV, men efter to år uden succes vendte han tilbage til den danske klub