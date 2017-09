FCK-profiler: Vi burde have slået Lokomotiv Moskva

FC København burde have fået mere end 0-0 ud af, at Lokomotiv Moskva torsdag aften overlod al initiativet til københavnerne i de to holds gruppekamp i Europa League.

- Det lignede, at deres plan var at komme for at få et point. Så det var lidt skuffende, at de ikke kom mere frem på banen, og det skulle vi have gjort mere ved. Vi havde optræk til gode ting hen ad vejen, men vi fik ikke gjort tingene færdige, siger Kasper Kusk.

- 0-0 er ikke et katastroferesultat på nogen måde, men når man ser på den måde, som de spillede på, jamen så skulle vi selvfølgelig have straffet dem, og det er jeg selvfølgelig ærgerlig over, uddyber han.

Ifølge Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) havde FCK bolden 62 procent af tiden og vandt skudstatistikken med 8-4 - ingen af russernes skud var inden for målrammen.

Nicolai Boilesen havde også forventet et bedre udbytte af dominansen, men han pointerer også, at FCK havde svært ved at nedbryde den russiske betondefensiv.

- Jeg havde sat snuden op efter lidt mere. Vi havde bolden meget på deres banehalvdel, og vi var det af de to hold, som kom frem til mest, selv om vi ikke vadede i chancer.

- Nogle gange stod de med ni spillere bag bolden, og så er det svært. Der skal to til en tango, og det giver nok ikke den mest underholdende kamp i verden, når de stiller sig ned på den måde.

- Havde vi scoret et enkelt mål på en dødbold, så kunne det måske have åbnet kampen op, men det havde vi ikke heldet eller marginalerne til, siger Boilesen.

Forsvarsspilleren er til gengæld meget tilfreds med, at FCK stort set holdt russerne fra chancer.

- Defensivt gjorde vi det rigtig godt. Vi vidste, at de ville ligge og lure på kontraangreb, som de også har gjort i deres ligakampe.

- Det fik vi lukket godt ned for eller i hvert fald minimeret ved at lave et par professionelle frispark, siger Boilesen.