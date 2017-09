FCK-profil: Vi har overvundet sløv sæsonstart

Landsholdspausen har givet ny energi, og den første del af sæsonen er nu bearbejdet og parkeret, siger forsvarsspilleren Nicolai Boilesen forud for FCK's Europa League-åbner mod Lokomotiv Moskva torsdag aften.

Efter en sæsonstart med uvant mange pointtab i Superligaen og en kikset kvalifikation til Champions League peger pilen nu frem for FC København.

- Jeg synes, at folk har fået lagt sæsonstarten bag sig i landsholdspausen, og alle er kommet med en fornyet energi.

- Mod FC Midtjylland i søndags (4-3-sejr til FCK, red.) så man forhåbentlig det FCK-hold, som man vil se fremadrettet. Vi viste en masse gejst og vilje.

- Inden landsholdspausen havde vi en hård start med mange kampe i Champions League og Superligaen. Så vi kom i gang med de vigtige kampe hurtigt med et nyt hold, og det gik ikke 100 procent, som vi gerne ville, specielt ikke i Superligaen, siger Boilesen.

I søndagens sejr over FC Midtjylland spillede FCK'erne frigjort og fik skabt mange chancer. Holdet lignede i store perioder sig selv fra sidste sæson, hvor en sejr var mere reglen end undtagelsen.

I korte perioder kom det dog til udtryk, at FCK stadig har noget at arbejde med, mener Nicolai Boilesen.

- Jeg ved ikke, om vi er helt på det niveau, hvor vi skal være, men det var meget lovende at slå et af de hold, som også er blandt favoritterne til at vinde mesterskabet.

- Vi scorede fire mål, så offensivt ser det jo fint ud, mens vi defensivt haltede lidt ved at lukke tre mål ind. Selv om to af deres mål var lidt heldige, viste det, at der er plads til forbedring hos os, siger han.

I sæsonens to første måneder har FCK-manager Ståle Solbakken eksperimenteret mere, end han tidligere har haft for vane.

Nordmanden har skiftet flittigt ud i startopstillingen - både af lyst og tvang - og han har blandt andet forsøgt sig med tre mand i bagkæden efter mange års troskab mod 4-4-2.

Det er en kombination af mange nye spillere og skader hos flere etablerede spillere, der har ført til eksperimenterne - som muligvis har ført til de svingende præstationer.

Men det er næppe slut med at eksperimentere, siger Solbakken.

- Der har været en enorm udskiftning i truppen, hvis man sammenligner med det hold, som primært spillede Champions League sidste år.

- Vi har en base, men mange fra basen har været skadede, og derfor har vi eksperimenteret mere, end vi egentlig sætter pris på. Men vi kan godt komme til at eksperimentere videre i Europa League.

- Vi vil meget gerne være forandringsdygtige, og vi vil gerne lave taktiske numre, som gør, at vi kan få en fordel, men det kræver en stærk stamme på holdet, siger Solbakken.