FCK-profil: To turneringer gør os bedre

Andreas Cornelius mener ikke, at det er en ulempe for FC København at spille mange kampe i to turneringer.

På den internationale scene er de københavnske løver også kommet godt fra land, og tidligere på ugen hentede Ståle Solbakkens tropper et flot 1-1-resultat på en svær udebane mod FC Porto i Champions League.

Selv om det giver et presset kampprogram at deltage i to turneringer, er det ifølge angriberen Andreas Cornelius kun med til at gøre holdet bedre.

- Vi har aldrig haft problemer med at spille to turneringer, og i min optik er det faktisk kun med til at gøre os bedre.

- Vi har en bred trup, og derfor kommer det os til gode, at der er mange kampe på kort tid. På den måde sikrer vi, at alle mand holder sig skarpe, og det er vores styrke i forhold til de andre hold i Superligaen.

- Derudover er man automatisk oppe i et højt tempo efter Champions League-kampene, og det tempo er de andre hold i Superligaen ikke vant til at spille i, siger Andreas Cornelius.

Brøndby snublede tidligere søndag ved at tabe 1-2 på hjemmebane mod Viborg, og dermed overtog FC København førstepladsen i Alka Superligaen med sejren over Horsens.

- Det er da dejligt at være tilbage på førstepladsen, men i det lange løb, så betyder det ikke så meget. Det handler om at ligge nummer ét, når sæsonen er slut, og det er det eneste, som vi fokuserer på, siger Andreas Cornelius.

FC Københavns næste opgave bliver på onsdag, hvor holdet spiller topkamp på udebane mod Randers.