FCK-pokalhelt leder efter åbning i målmandskamp

For den 35-årige keeper blev i flere situationer redningsmanden for FCK, der vandt 3-1 over Brøndby og snuppede den tredje pokaltitel i træk.

I denne sæson har Stephan Andersen kun været foretrukket i pokalturneringen, mens han har ageret reservemålmand i både Europa og i Superligaen.

Robin Olsen har været førstekeeper hos FCK, og kun et salg kan umiddelbart ændre på rollefordelingen i københavnerklubben.

- Der er ikke noget, der er ændret. Robin er her stadig og har gjort det fint. Hvis han skulle blive solgt på et tidspunkt, så bliver der købt en ny keeper, og så må vi tage den derfra.

- Som sådan er der ikke noget, der er anderledes, siger Stephan Andersen om målmandshierarkiet.

Han har ikke planer om at søge andre græsgange trods den manglende spilletid.

- Jeg befinder mig rigtigt fint i FC København og er glad for at være her. Det er en super klub, og min familie trives i København, og vi hygger os.

- Så jeg har ikke travlt med at komme nogen andre steder hen, siger Stephan Andersen.

Han var stolt over at blive kåret som årets pokalfighter torsdag aften.

- Det var dejligt at få noget anerkendelse i form af, at folk kunne se, at man havde gjort et godt stykke arbejde og været med til at gøre en forskel i en pokalfinale. Det skal jeg ikke brokke mig over, siger han.

Stephan Andersen diskede op med flere refleksredninger, der gjorde det nemmere for FCK at vinde pokalfinalen.

En ankelskade sendte Stephan Andersen på sidelinjen i januar sidste år, og derfor blev Robin Olsen hentet ind som erstatning

- Det var ikke sådan, at jeg inden kampen havde noget, jeg skulle bevise.

- Inden jeg blev skadet, og Robin kom til klubben, havde jeg også vist et højt bundniveau og leveret det, jeg skulle.

- Så jeg følte ikke, jeg skulle bevise noget. Men det var rart, at jeg gjorde det, jeg skulle og lidt til, når jeg nu fik chancen i en pokalfinale, forklarer Stephan Andersen.