FCK og Brøndby undgår straf efter ballade i pokalfinale

Alligevel slipper begge klubber for straf, meddeler Fodboldens Disciplinærinstans.

Der var tilskueruroligheder og massiv brug af pyroteknik både før, under og efter årets pokalfinale mellem FC København og Brøndby.

Instansen ønsker nu en afklaring af reglerne, da der ikke er hjemmel i reglerne til at sanktionere klubber eller kampens arrangør, Dansk Boldspil-Union (DBU), for overtrædelserne.

DBU-formand Jesper Møller lytter til anbefalingen og vil følge op på den, siger han til unionens hjemmeside.

- Det er ikke holdbart, at der på den ene side kan gives bøder til klubberne til kampe i Alka Superligaen og divisionerne, men på den anden side ikke kan gives bøder, når det handler om finalen i DBU Pokalen.

- Vi kan naturligvis ikke leve med, at der er frit lejde i forbindelse med tilskueruro til en pokalfinale, og der bør være mulighed for at sanktionere både klubber og kampansvarlige, mener han.

Ifølge Fodboldens Disciplinærinstans blev der gjort opmærksom på udfordringen allerede i 2016.

Jesper Møller har det seneste års tid været opmærksom på udfordringerne med sanktioner efter en pokalfinale og varsler ændringer.

- Jeg har tidligere tilkendegivet, at vi ønsker at gennemføre et serviceeftersyn af Fodboldens Disciplinærinstans - både i forhold til sammensætningen og i forhold til reglerne.

- Forholdene omkring pokalfinalen bør naturligvis være en del af det arbejde, så vi har gode, transparente og retfærdige regler for sikkerhed og sanktioner i dansk fodbold, siger Jesper Møller.

DBU-formanden har aftalt et evalueringsmøde med Jens Hjortskov, formand for Fodboldens Disciplinærinstans, og vil også involvere Divisionsforeningen, klubberne og andre relevante parter.