FCK-manager giver træthed skylden for pointtab

FCK vandt onsdag 3-1 ude over slovakiske Zilina i Champions League-kvalifikationen, og den kamp sad i flere af spillerne, mener manager Ståle Solbakken.

- Det var en kamp med to helt forskellige halvlege. Jeg er godt tilfreds med første halvleg. Vi skabte chancer nok. Vi scorede et mål, og vi skabte også muligheder til et mål mere.

- I anden halvleg var det helt omvendt. Vi virkede frygtelig slidte allerede fra begyndelsen. Om det var kunstgræsset og varmen i Zilina, der skal have skylden, ved jeg ikke. Men mange af spillerne kæmpede fysisk og var utroligt trætte.

- Boldomgangen blev derefter, og da indskifterne også så trætte ud, kæmpede vi for at holde hovedet over vandet i hele anden halvleg, siger Ståle Solbakken.

Han stillede med fire nye i startopstillingen i forhold til sejren i Zilina, og han mener ikke, at han kan rotere mere på holdet og fortsat stille slagkraftigt nok op til at klare sig i både den hjemlige liga og i de europæiske kampe i samme periode.

- Måske havde jeg udtaget det forkerte hold. Jeg kender jo ikke alle spillerne så godt endnu, og sådan er det.

- Nu har vi spillet to kampe og er i gang, og vi må se, om vi kommer på benene igen på onsdag, siger Solbakken om henviser til returmødet mod Zilina på hjemmebane onsdag.

FCK-manageren afviser at købe flere spillere for at kunne klare belastningen i begge turneringer.

- Vi skal kvalificere os til et europæisk gruppespil, før vi tager den vurdering. Det er dette hold, der skal spille os i et europæisk gruppespil, siger Solbakken