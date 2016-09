FCK-målmand afværger hollandsk stormløb i svensk remis

I Stockholm spillede de to lande efter et mål af den kontroversielle angriber Marcus Berg og et af den hollandske stjerne Wesley Sneijder.

FC Københavns målmand Robin Olsen spillede tirsdag aften en afgørende rolle for, at Jan "Janne" Andersson kunne debutere i en VM-kvalifikationskamp som svensk landstræner med et point mod Holland.

I store dele af kampen var hollænderne toneangivende og skabte mange chancer, men Robin Olsen havde flere store redninger i svenskernes mål. Han blev også kåret til kampens bedste spiller af tilskuerne på stadion.

Han forhindrede blandt andet Sverige at komme bagud allerede i det femte minut, da han med en hurtig fodparade stod i vejen for Davy Klaassens kæmpe chance.

Kort før pausen var det i stedet svenskernes Marcus Berg, som kom på måltavlen med en flot afslutning. Berg erobrede bolden fra kanten af feltet, og resolut sendte han bolden i mål i en blød bue.

Berg kom i negativt søgelys for knap tre uger siden, da han angiveligt kaldte Brøndby-sydafrikaneren Lebogang Phiri for en abe i en Europa League kamp for sin klub Panathinaikos.

Mere positive overskrifter får han nok i Sverige i de kommende dage, hvor han med godt spil var med til at sikre, at tilskuerne ikke behøvede at fokusere på, at det var svenskernes første kamp efter Zlatan Ibrahimovic indstillede landsholdskarrieren.

Kort inde i anden halvleg afviste Robin Olsen nok en gang et forsøg fra nært hold fra Davy Klassen, men senere måtte han give fortabt.

Først lavede han en ellers endnu en fremragende redning, men Wesley Sneijder var hurtigere over returbolden end forsvarsspillerne, og stjernen sendte udligningen i mål midtvejs i anden halvleg.

Holland pressede på for en sejr, men det lykkedes Olsen og de andre svenskere at holde stand.

Bas Dost fik ganske vidst bolden i nettet i overtiden, men dommeren dømte frispark mod den store angriber.

I en af gruppens andre kampe overraskede Hviderusland ved at spille 0-0 mod Frankrigs verdensstjerner. Gruppen toppes derfor af Bulgarien, som med uventet stort besvær slog Luxembourg med 4-3.