Jeonbuk Motors fik skovlen under FCK, da de to hold mødtes i Dubai 4. februar.

FCK-lejr nedtoner sejrsfattig optakt til foråret

- Vi har spillet testkampe, og de betyder ikke så meget. Jeg har før prøvet at vinde en masse testkampe og tabe den første kamp i turneringen - og det omvendte, siger anfører Mathias "Zanka" Jørgensen.

- Vi føler, at vi har gjort det, der skal til, og vi står der, hvor vi gerne vil være. Så handler det om at levere en taktisk god kamp mod Ludogorets og vise, at vi kan kapere at spille europæisk med det samme, tilføjer han.

Landsholdsbacken Peter Ankersen mener ligeledes, at man er optimalt forberedt, selv om resultaterne ikke har fulgt med.

- Vi har fået det ud af opstarten, som vi skulle, og jeg synes, at vi står godt i forhold til den første kamp.

- Resultaterne har ikke været prangende, men det vigtigste er, at vi har fået luft i lungerne, og vi har fået det samme kendskab og de samme kombinationer ind, som vi havde i efteråret.

- Selvfølgelig er der nogle spørgsmålstegn, når man spiller den første kamp, men jeg synes, det ser rigtig godt ud, og jeg tror, at vi finder godt ind i spillet, siger Peter Ankersen.

FCK-manager Ståle Solbakken minder om, at man forud for klubbens bedste sæson i historien, 2010/2011-sæsonen med et suverænt mesterskab samt avancement fra Champions League-gruppespillet, havde en horribel optakt.

- Før 2010/2011-sæsonen stod vi i Østrig, og det så af helvede til ud, hvor vi blev rundbarberet af et tjekkisk midterhold. Sagte, men sikkert eksploderede det hold.

- Derfor er det vanskeligt at sige, hvor vi står lige nu. Fysisk, taktisk og psykisk kan vi ikke forlange meget mere, men vi har brændt utrolig mange chancer i testkampene, men sådan er det, siger Solbakken.

FCK har slået Halmstad (Sverige), men tabt til Spartak Moskva (Rusland), Jeonbuk Motors (Sydkorea) og Rosenborg (Norge) samt spillet uafgjort med Molde (Norge) i forårets fem testkampe.