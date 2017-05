FCK henter tjekkisk forsvarsspiller på lang kontrakt

De danske mestre meddeler på fck.dk, at de har købt midterforsvareren Michael Lüftner i tjekkiske Slavia Prag, hvor han blot nåede at være i cirka et halvt år.

Den 23-årige tjekkiske U21-landsholdsspiller får kontrakt frem til sommeren 2022.

Årsagen til indkøbet skal blandt andet ses i det faktum, at FCK forventer at sælge forsvareren Mathias "Zanka" Jørgensen efter denne sæson.

- Vi forventer, at "Zanka" bliver solgt i løbet af sommerens transfervindue, og derfor er det vigtigt for os, at den sportslige ledelse allerede nu har fundet en erstatning på højt niveau.

- Vi glæder os samtidig over, at vi igen har kunne tiltrække en spiller fra en stærk klub og liga til FCK, siger direktør Anders Hørsholt.

FCK-manager Ståle Solbakken glæder sig over den tjekkiske tilgang.

- Michael Lüftner er en hurtig, fysisk stærk og placeringsstærk forsvarsspiller, som vi har fulgt gennem længere tid.

- Han har gjort det rigtigt stærkt for Slavia Prag i denne sæson, hvor de ligger til at kunne vinde mesterskabet, siger nordmanden.

Michael Lüftner ser frem til at spille for den danske klub.

- Men lige nu er alt mit fokus på Slavia Prag og de vigtige kampe, der venter os resten af sæsonen.

- Her vil jeg gøre alt for at hjælpe klubben og holdet til at vinde titlen, og først efter det vil jeg se frem mod opgaverne for FC København, siger tjekken.