FCK-direktør ærgrer sig over pulje uden appel

FCK kom i pulje med Sheriff Tiraspol fra Moldova, tjekkiske Zlin og russiske Lokomotiv Moskva.

- Det er selvfølgelig ikke en pulje, der har appel. Og vi kommer heller ikke ud til forskellige kulturer. Det er ellers altid sjovt, når man spiller i Europa, siger Johan Lange, teknisk direktør i FCK og tilføjer:

- Men vi er vanvittigt stolte over at være i et europæisk gruppespil for 11. ud af de seneste 12 gange.

- Hvis man kigger på de kvalifikationskampe, der var torsdag aften og i runden forinden, og man ser de hold, der ikke var med i bowlen fredag, så beviser det, hvor vanskeligt det er at komme i et gruppespil.

Han erkender, at kendskabet til de tre modstandere ikke er stort på nuværende tidspunkt, men det bliver det.

- Vi har en fair mulighed for avancement. Og vi vil være topforberedt, når vi møder de forskellige hold, siger Johan Lange.

FCK vandt onsdag 2-1 hjemme over Qarabag, men røg ud af Champions League-kvalifikationen med et samlet 2-2-resultat på grund af reglen om flest scorede udebanemål.

Spillerne er stadig ærgerlige over onsdagens kamp, men ser nu frem mod weekendens opgør ude mod FC Nordsjælland i Superligaen.

- Skuffelsen var stor i onsdags, og vi har aftalt, at det er okay, at vi er skuffede en dag eller to.

- Men nu gælder det først og fremmest om at levere en god kamp på søndag oppe i Farum, og så vil mange af spillere være væk på grund af landskampe.

- Når vi kommer tilbage, så er det fuldt fokus på Superligaen, og så vil vi angribe denne pulje i Europa League, lyder det fra Johan Lange.