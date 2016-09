FCK-målmand Robin Olsen har holdt målet rent i fire ud otte superligakampe denne sæson. I VM-kvalifikationen stod han en brandkamp for Sverige mod Holland i sidste uge.

FCK-defensiv er forberedt på travlhed mod Porto

Efter stærke præstationer for både FCK og Sveriges landshold er Robin Olsen klar til at pille pynten af Porto.

- Jeg håber ikke, jeg får mere travlt end normalt, men det kan godt ske. Jeg håber, at vi kan spille lige som hjemme i Danmark, hvor vi har bolden. Så jeg håber ikke på at få travlt, men jeg er forberedt på, at det kan ske, siger målmanden Robin Olsen.

FC Københavns svenske førstemålmand, Robin Olsen, og forsvarsspilleren Mathias "Zanka" Jørgensen er forberedt på et eventuelt portugisisk stormløb onsdag aften i Champions League, hvor FCK møder Porto på udebane.

I sidste uge brillerede han på Sveriges landshold, som takket være en sublim målmandspræstation fik 1-1 hjemme mod Holland i VM-kvalifikationen. Tidligere har Robin Olsen også høstet ros for sine præstationer i Champions League for Malmö FF.

- Der er meget stor forskel på internationale kampe og ligakampe. Der bliver spillet bedre fodbold, det går hurtigere, og det er bedre spillere. Det er forskellen, og det er en stor forskel.

- Mine opgaver er dog de samme, som når vi spiller hjemme i Danmark. Jeg skal holde fokus og spille mit eget spil, siger målmanden, som sammen med FCK er ubesejret i denne sæson.

- Vi står godt i forhold til kampen. Vi har stor selvtillid, og vi spiller godt. Det eneste, som vi mangler, er at score flere mål på vores chancer, siger Robin Olsen.

Forsvarsgeneralen Mathias "Zanka" Jørgensen er ligeledes indstillet på et portugisisk tryk i onsdagens kamp. Det kan tære på kræfterne til sidst i opgøret.

- Det bliver endnu sværere at holde hovedet koldt, når man bliver mere træt. Vi vil blive mere trætte, end vi gør normalt, så når vi kommer til sidst i kampen, vil det selvfølgelig være sværere at træffe de rigtige beslutninger.

- Der skal vi vise, at vi er blevet et dygtigt og rutineret hold, siger "Zanka".

Han har forberedt sig på den alsidige portugisiske offensiv.

- Jeg ved, at de har en dygtig spiller i André Silva oppe foran, som de har store forventninger til. Det skal man have respekt for.

- Og så har de nogle hurtige kanter, og som man altid har hernede, så har man nogle gode tekniske spillere frem ad i banen. Så det skal udfordre vores kollektiv. Vi skal sørge for at screene, forsvare godt og have hinandens røv, siger forsvarsspilleren.