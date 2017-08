FCK-boss: Tilskuerstraf rammer de forkerte

Fodboldens Disciplinærinstans straffer uskyldige ved at udelukke tilskuerne fra to FCK-hjemmekampe som følge af urolighederne i udebaneafsnittet, da FCK gæstede Brøndby 6. august.

- Det er ude af proportioner at lave en kollektiv afstraffelse af en gruppe mennesker, som ingenting har gjort. Alle de mennesker, som lavede ballade på Brøndby Stadion, har vi identificeret, og de har alle sammen fået deres straf.

- Dem, vi ikke har fundet endnu, vil blive forkyndt deres straf, når de møder op i Parken, og får at vide, at de ikke må komme på stadion nogensinde eller i fem år.

- Alle de personer, der har overtrådt det reglement, der findes i forhold til fodboldafvikling, har enten fået forkyndt deres straf eller får det. Der er ikke flere, som vi kan straffe.

- Nu går man så ud og straffer alle dem, som har opført sig ordentligt ved at sige, at de ikke må komme til fodbold.

- Man straffer også vores sponsorer, alle FC Midtjyllands fans og alle Brøndbys fans, som gerne vil se kampen, og man straffer tv-seerne, som nu får et lorteprodukt at kigge på, fordi der sidder nogen i disciplinærinstansen, som føler et behov for at markere sig, siger Hørsholt.

Ifølge dommen må FCK ikke have tilskuerne til den næste hjemmekamp mod FC Midtjylland i september og til en kamp mod Brøndby i november. Klubben er desuden idømt en bøde på 150.000 kroner.

FCK har dog appelleret dommen og har derfor planer om at lukke tilskuere ind, indtil der er faldet en endelig dom.

Anders Hørsholt mener, at politiet ikke kan sige sig fri for, at der udspillede sig uroligheder på Brøndby Stadion.

Spørgsmål: Lavede I nogle fejl i perioden op til kampen i Brøndby?

- Jeg ved ikke, om vi lavede fejl. Vi kan altid gøre tingene bedre, men vi tager imod de efterretninger, som vi har, og så monitorerer vi alt det, der foregår for at være bedst muligt forberedt.

- Vi stillede op ude i Brøndby med vores system, som registrerer alle de fans, som kommer ind. Vi ved præcis, hvem der er i vores tribuneafsnit ud over de 40 mennesker, som hoppede over hegnet inden kampstart, som politiet kunne - hvis de ville - have tilbageholdt og anholdt.

- Så havde det her hypotetisk set aldrig nogensinde opstået. Men det valgte politiet ikke at gøre, og måske skulle vi straffe politiet for pligtforsømmelse, for de pålægger os et ansvar, som ikke er et klubansvar, men en politimæssig opgave at løse.

- Det bliver vi og alle de mennesker, som ikke har gjort noget, nu straffet for, siger Anders Hørsholt.