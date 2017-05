FCK-back vender tilbage: Føles rigtigt at komme hjem

Efter samtaler med FCK-træner Ståle Solbakken var Bengtsson ikke i tvivl:

- Jeg har haft nogle gode snakke med Ståle, og det føles helt rigtigt for mig at vende hjem til FCK.

- Jeg har fulgt med i klubbens udvikling, siden jeg rejste ud, og det er imponerende, hvordan den udvikling har været. Det glæder jeg mig meget til at blive en del af.

- Jeg er utroligt glad for, at det er faldet på plads, og jeg kan ikke forestille mig et bedre skifte end at komme hjem til FCK, siger Bengtsson til klubbens hjemmeside.

FCK-direktør Anders Hørsholt er tilfreds med at kunne købe en tidligere spiller tilbage til klubben.

- Den her transfer viser, at de spillere, der rejser videre i deres karriere herfra, gør det med en god fornemmelse af klubben og ofte med en lyst til en dag at vende tilbage, hvis muligheden byder sig.

- Vi var meget glade for Pierre, da han senest var i klubben, og vi ser alle frem til at byde ham velkommen igen, siger Hørsholt.

29-årige Bengtsson, som har spillet 24 A-landskampe for Sverige, tiltræder i klubben efter sommerpausen og får trøje nummer tre.

Han har tidligere spillet for AIK Stockholm og FC Nordsjælland, inden han tog turen til FCK.