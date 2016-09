Peter Ankersen - her i en superligakamp mod OB - er glad for FCK-præstationen i 1-1-kampen mod Porto i Champions League.

FCK-back: Indsats mod Porto viser CL-berettigelse

FC København har vist, at klubben kan være med på samme niveau som nogle af Europas bedste klubber, efter at det onsdag lykkedes de danske fodboldmestre at få 1-1 med hjem fra Porto i Champions League.

- Den her indsats viser, at vi selvfølgelig godt kan være med på Champions League-niveau. Vi vidste godt, at vi havde et højt niveau, og det var dejligt at få det testet og få bevist, at det virker, og vi kan være med.

- Til sidst kunne vi selvfølgelig godt mærke, at vi var lidt trætte, men vi formåede alligevel at holde dem væk fra store chancer, selv om de fik meget af spillet. Det blev ikke for alvor farligt, men det var også meget dejligt, at kampen ikke var fem minutter længere, siger Peter Ankersen.

Backen er meget tilfreds med, at FCK ikke gav åbne målchancer væk, selv om holdet kom i undertal, da Ján Gregus blev udvist efter 65 minutter ved stillingen 1-1.

- Jeg synes, det gik meget godt. Overordnet spillede vi en rigtig fornuftig kamp, og vores små taktiske justeringer lykkedes undervejs. Vi fik lukket ned for deres rum, inden Jans udvisning ændrede kampen til sidst. Men vi blev med at forsvare os rigtig godt.

- Porto er et rigtig godt hold, og de spillede fornuftigt, men vi gjorde det svært for dem, siger Ankersen.

Han mener, at det ene point kan give en mental fordel i forhold til Club Brugge, som FCK forventes at skulle kæmpe om tredjepladsen i gruppen med.

- Pointet kan vi tage med videre, og det kan betyde meget i sidste ende, at vi har fået det nu i forhold til at lægge pres på de andre, siger landsholdsspilleren.