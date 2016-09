Der er optimisme i FC København-lejren forud for Champions Leagues gruppespil, der for klubbens vedkommende begynder onsdag aften i Porto.

FCK-anfører sigter mod tredjeplads i CL-gruppe

- Problemet i den her gruppe er, at der godt kan blive taget en del point fra hinanden indbyrdes. Det kan blive en gruppe, hvor der bliver mange point til alle hold. Det tror jeg.

- Vi skal kæmpe med Club Brugge om en tredjeplads, vil jeg sige. Måske kan der ske mere, men det vil jeg ikke sætte næsen op efter.

- Porto er nok det hold, som kommer tættest på at tage fuldt hus, og det vil nok ikke skade noget for os. Hvis vi får et point ude mod Porto, vil det være et godt resultat, siger Delaney.

En tredjeplads i Champions League-gruppen giver adgang til Europa Leagues 16.-delsfinale.

Målmanden Robin Olsen mener, det er realistisk at gå videre. Han peger på onsdagens kamp i Porto som en nøgle til at gå videre, hvis det lykkes for FCK at få en sejr med hjem.

- Vi har gode chancer for at gå videre. Vi spiller mod gode hold, men vi er også et godt hold.

- Det bedste vil være, hvis vi kan vinde kampen i Porto, for så er der store muligheder for at gå videre. Det bliver en svær kamp, men jeg ved ikke, om det bliver den sværeste i gruppen, siger Olsen.

Landsholdsspilleren William Kvist ser gode præstationer i hjemmekampene som nøglen til et godt gruppespil.

- Det er først og fremmest på hjemmebane i Parken, vi skal tage vores point, hvis vi skal have nogle.

- Dermed ikke sagt at vi ikke vil vinde på udebane, for selvfølgelig vil vi gerne det. Det vil være en bonus, hvis vi får noget med hjem fra Porto, siger Kvist.