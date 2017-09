FCK åbner gruppespil med nulløsning mod passive russere

FCK styrede ganske vist store dele af kampen, men det kneb med at skabe de helt oplagte målchancer, mens russerne tilsvarende havde svært ved at skabe noget i den anden ende.

Derfor endte opgøret uden mål. I sidste sæsons Champions League-gruppespil endte også to af københavnernes hjemmekampe 0-0.

På tilskuerpladserne kom det også til udtryk, at FCK i år er henvist til Europas næstbedste klubturnering.

De fulde huse fra sidste sæsonens Champions League-hjemmekampe var således byttet ud med flere tomme end fyldte sæder. 17.285 tilskuere overværede torsdagens kamp.

I første halvleg var det heller ikke meget underholdning, de fremmødte fans blev budt på.

Russerne stillede sig langt ned og forsøgte at forsvare med ni markspillere på den sidste fjerdedel af banen. Det gav en masse boldbesiddelse til FCK, men københavnerne havde svært ved at komme til de helt store muligheder.

I begyndelsen af opgøret fik hjemmeholdet ellers bolden i nettet, men Andrija Pavlovic var offside, da han modtog det indlæg, som han headede i nettet.

Derudover havde Kasper Kusk og Carlos Zeca skudforsøg, som gik uden for rammen, mens russerne aldrig var i nærheden af FCK-målet før pausen.

Nytilkomne Zeca spillede sin anden kamp for FCK, og han viste akkurat som i sin debut mod FC Midtjylland stor autoritet på den centrale midtbane.

Her styrede han slaget sammen med Ján Gregus, mens anfører William Kvist var henvist til bænken.

Zeca var både en vigtig brik i at vinde bolden tilbage, når den en sjælden gang var på russiske fødder, men han var også initiativrig, når FCK ville fremad banen. Han modtog dog også et gult kort for en mistimet tackling i anden halvleg.

Efter pausen var der kortvarigt mere lokomotiv end godstog over Lokomotiv Moskva. Russerne pressede lidt højere og havde flere mænd med i angrebene, men satsningen gik i sig selv igen.

En enkelt gang var gæsterne dog lige ved at blive farlige, da Robin Olsen kom skidt ud til et indlæg, men frontløberen Jefferson Farfar fik ikke ordentlig ram på bolden.

Endnu et meget sløjt forsøg på en afslutning på en stor chance kom i den anden ende kort efter, da Andrija Pavlovic lavede en højder i stedet for at kanonere bolden mod mål.

I et forsøg på at vinde kampen kom Rasmus Falk ind på FCK-kanten i stedet for Kasper Kusk.

Den indskiftede fynbo gjorde hurtigt opmærksom på sig selv, men efter et par hurtige kombinationer missede han en enkelt berøring, og chancen løb ud i ingenting.

Inden kampen havde Ståle Solbakken kaldt Lokomotiv Moskva for den vanskeligste modstander for FCK, og et point ville han betragte som brugbart.

Nordmanden vil dog nok alligevel ærgre sig over, at det ikke blev til fuld gevinst, for i kampens slutfase var det ligesom i resten af kampen FCK, som lagde det bedste og mest vedvarende pres. Men mål blev det altså ikke til.