FC Nordsjællands blitzkrig skal sænke FCK

- Vi fokuserer naturligvis mest på os selv og på at levere en god præstation. Vi ved godt, at vi skal spille en brandkamp for at få point, men vi kan spille frit og vil forsøge at drille dem med vores måde at spille på.

- Det vigtigste er, at vi toppræsterer, og vi tror på, at vi har en chance. Og så kan vi håbe, at FCK ikke helt rammer topniveau. De er meget svære at fange i ubalance, og det vil kræve nogle blitz-hurtige omstillinger, siger Kasper Hjulmand.

Han så torsdagens Europa League-kamp, hvor FCK med 0-0 på hjemmebane mod PFC Ludogorets sikrede sig adgang til turneringens ottendedelsfinaler.

- Vi skal møde et FCK-hold, der historisk set er det bedste i Skandinavien. De er bare stærke og har kun lukket tre mål ind i otte europæiske kampe. De var også i total kontrol i hele kampen mod Ludogorets og gav nærmest ingen chancer væk, siger Hjulmand.

Forsvarsspilleren Andreas Maxsø regner ikke med, at det får betydning, at københavnerne var i aktion under tre døgn før søndagens kamp.

- Jeg forventer ikke, at FCK er mærket af, at de har spillet Europa League-kamp torsdag, for de kan jo nærmest stille med to hold af kvalitetsspillere i Superligaen, siger Andreas Maxsø.

- Selv om det er FCK, skal vi bare spille vores spil, og det ville være fedt at give dem deres første nederlag i sæsonen, tilføjer han.

Da holdene i marts sidste år senest mødtes i Farum, vandt hjemmeholdet 2-0 efter blandt andet et solomål af Emre Mor.