FC Nordsjælland-træner vil have hjælp til dommere

Det beviser ifølge FC Nordsjælland-træner Kasper Hjulmand, at man bør gøre mere for at hjælpe dommerne i Superligaen ved hjælp af teknik.

- Den situation understøtter vel egentlig bare, at der skal hjælp til dommerne, siger Hjulmand.

- Fodbold er et spil med få mål. I basketball betyder én kendelse mindre, men i fodbold har ét mål eller én situation meget mere at sige.

- Vi skal gøre alt for ikke at ødelægge flowet i spillet, men samtidig udnytte de hjælpemidler der er til det menneskelige øje. For man misser nogle ting, og er det med til at afgøre fodboldkampe, siger træneren.

Kasper Hjulmand har i sin trænerkarriere aldrig oplevet en situation som den, der førte til 3-0-målet.

- Det var en grotesk situation. Normalt vil jeg altid sige til mine spillere, at de skal spille, til der bliver fløjtet, men jeg kan ikke fortænke mine spillere i ikke at gøre det, for alle kunne se, at bolden var ude, siger Hjulmand.

- Midtjylland-spillerne stoppede også, og alt var færdigt. Det var voldsomt grotesk.

Da bolden blev lagt ind i feltet af Gustav Wikheim, der selv havde driblet den ud over baglinjen, stoppede Emilano Marcondes indlægget med hånden.

- Nogle gange kan man bare se på reaktionerne fra spillerne, om den er ude eller ej. Det var en joke, siger Marcondes.

- Alle spillere stoppede, og vi var klar til at tage målspark. Derfor tog jeg den med hånden, så vi kunne komme hurtigt i gang. Så han burde jo have dømt straffespark mod mig.

FC Nordsjælland vågnede efter scoringen og kom tilbage på 2-3, men tættere på kom Farum-klubben ikke.