FC Nordsjælland sælger topscorer til belgisk klub

Her bliver Ingvartsen holdkammerat med danske Joakim Mæhle, der i maj skiftede til den belgiske klub fra AaB.

- Det er selvfølgelig en speciel dag, hvor vi er ærgerlige over at sige farvel til vores topscorer og et godt menneske.

- Men vi er samtidig glade og stolte over, at vi sammen med Marcus kan opfylde hans ønske om et skifte til udlandet, som samtidig sikrer os en god transfersum, siger sportschef i FC Nordsjælland, Carsten V. Jensen, i pressemeddelelsen.

Marcus Ingvartsen har spillet i Farum Boldklub og FC Nordsjælland, siden han var fem år gammel.

Han fik sin Superliga-debut, da han var 18 år i 2014, og slutter altså af som Superliga-topscorer i klubben.

- Jeg er selvfølgelig enormt glad for at være nået hertil, men det er også mærkeligt at skulle sige farvel til det, der har været min hverdag i rigtig mange år.

- Det er fedt, at FC Nordsjælland har kunnet udvikle mig og bringe mig videre.

- Jeg føler mig klar til det næste skridt, og jeg glæder mig til at tage fat på nye opgaver, siger Marcus Ingvartsen i pressemeddelelsen.

Han sender samtidig en tak til klubbens trænere, holdkammerater, holdledere, fysioterapeuter og fans.

- Jeg vil helt sikkert vende tilbage, og jeg vil følge klubben tæt, siger Marcus Ingvartsen.

FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, sender den unge angriber afsted med rosende ord.

- Marcus har arbejdet fantastisk igennem lang tid og har opbygget en karakter, som er alt det, vi gerne vil have.

- Vi er stolte i klubben over at have skabt sådan en person og afslutter. Vi ser frem til at følge ham i hans udvikling, siger cheftræneren i pressemeddelelsen og slutter af med et godt råd.

- Han skal holde fast i sin stærke arbejdsmoral, som har gjort ham god.

Marcus Ingvartsen nåede at spille 74 Superliga-kampe og score 30 mål for FC Nordsjælland.

KRC Genk har vundet det belgiske mesterskab tre gange - senest i 2011.

I Europa League nåede Genk senest frem til kvartfinalen, som blev endestation mod spanske Celta Vigo.

I den forgangne sæson endte klubben som nummer otte i den bedste belgiske række.