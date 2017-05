FC Nordsjælland laver overskud på 23 millioner

FC Nordsjælland kom ud af 2016 med et overskud på 23 millioner kroner.

Mange af pengene er ifølge klubformand Tom Vernon allerede investeret i udviklingen af nye talenter.

- Vi er som klub afhængig af spillersalg. Derfor er det selvfølgelig glædeligt, at vi kan levere så store salg, som giver et stærkt fundament for fremtiden, siger Vernon til klubbens hjemmeside.

- Mange af pengene er allerede blevet reinvesteret i akademierne, forbedrede faciliteter og øgede aktiviteter for mange af vores ungdomshold, der tager ud og spiller langt flere turneringer end tidligere samt træningsophold for akademierne i Danmark og Ghana, fortæller han.

Den engelske klubejer fortæller samtidig, at FC Nordsjællands langsigtede mål er at have en forretning, der er uafhængig af spillersalg.

- Det vil stadig tage noget tid, før vi når dertil. Men det er det, vi sigter efter, siger Vernon.