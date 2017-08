FC Nordsjælland køber mangeårig AaB-målmand

- Med tilgangen af Nicolai styrker vi den øjeblikkelige konkurrence i målet med en dygtig og rutineret målmand, siger FC Nordsjællands sportschef, Carsten V. Jensen, til klubbens hjemmeside.

- Vi skal have den bedste udgave af Nicolai frem, og vi er overbeviste om, at konkurrencen fra vores andre dygtige målmænd samt træningen under målmandstræner Iñaki vil betyde, at vi ser Nicolai fra hans bedste side, siger han.

Nicolai Larsen, der i FC Nordsjælland ikke mindst skal konkurrere mod Runar Alex Runarsson om pladsen i målet, har tidligere været hos Lyngby, inden han for syv år siden skiftede til AaB.

- Jeg har haft brug for ny inspiration, som kunne udfordre mig endnu mere. Jeg har været i AaB i syv år, og jeg har været virkelig glad for min tid i klubben, som har gjort meget for mig.

- Men jeg har manglet ny inspiration og nye øjne på mig for at udvikle mig yderligere og dermed tage det næste skridt, siger Nicolai Larsen.