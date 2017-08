FC Nordsjælland-kaptajn stopper karrieren til vinter

36-årige Patrick Mtiliga har besluttet sig for, at tiden som aktiv fodboldspiller slutter, når efterårssæsonen er forbi 10. december.

- Jeg har gjort mig rigtig mange tanker, og det har holdt mig oppe om natten. Enhver fodboldspiller har altid den der tvivl om, hvornår skal man stoppe, og hvilket tidspunkt der er det rigtige.

- Jeg føler dog at kroppen fortæller mig, at tiden er rigtig nu, og det samme gør mit ønske om, at se mere til min familie, siger Patrick Mtiliga i en pressemeddelelse.

Han debuterede i Superligaen for B93 i 1999 og indledte kort efter en udlandskarriere, der tog ham til Feyenoord, Excelsior, Breda og Malaga, inden han i 2011 blev hentet til Nordsjælland.

Her har han været med til at vinde både guld og sølv, har spillet Champions League og har senest båret anførerbindet. Men nu er det altså snart slut.

- Jeg har det godt med beslutningen, og jeg er blevet mere afklaret. Jeg ser frem til at skulle nyde den sidste periode som anfører og fodboldspiller i FC Nordsjælland.

- Jeg vil gøre alt for at slutte af på bedste vis med klubben, og efterlade et godt aftryk, siger Patrick Mtiliga.

Han spillede seks landskampe, senest mod Bulgarien i 2012.